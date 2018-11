Vermisste Jennifer S. (21): Zwei Hausdurchsuchungen

Die Polizei lässt in der mysteriösen Causa rund um Jennifer S. nichts unversucht. Jetzt kam es im Raum Schrems erneut zu zwei Hausdurchsuchungen, die mittlerweile zweite Hausdurchsuchung beim Ex-Freund. Auch das Haus einer Verwandten (Anm.: mittlerweile verstorben) wurde durchsucht.

Die Ermittler durchsuchten laut "Kurier" Hohlräume, Keller, Dachboden ganz genau. Der Verdacht: Die Leiche von S. könnte hier versteckt sein. Gefunden wurde nichts, Handy und PC des jungen Mannes wurden beschlagnahmt, die Daten werden jetzt ausgewertet. Auch Jennifers Mutter wurde aktiv, sucht mit Freiwilligen Waldstücke in NÖ ab. Eine neue Spur dürfte es aber nicht geben.

Wie berichtet, war Jennifer S. am 22. Jänner verschwunden, ihre Sachen wurden in der Wohnung in der Ospelgasse gefunden. In der Folge konzentrierte sich die Polizei vor allem auf den Ex-Freund, der Ottensteiner Stausee wurde von Tauchern abgesucht ("Heute" berichtete), auch einige Waldstücke wurden mit Dutzenden Beamten mit Leichenspürhunden durchforstet. Doch von Jennifer S. fehlt jede Spur.

