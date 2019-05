Wieder Bankomat bei Metro gesprengt, Pkw abgefackelt

Erneuter Angriff auf einen Geldautomaten in Niederösterreich, wieder auf den Bankomaten beim Metro an der B17 in Wr. Neustadt, der erst vor wenigen Wochen (in der Nacht auf 19. März) gesprengt worden war ("Heute" berichtete).

Unbekannte Täter dürften kurz vor 3 Uhr den Bankomat gesprengt haben, um 3.09 Uhr brannte bei der Park & Ride-Anlage in Seebenstein (Neunkirchen) ein Fahrzeug. Zeugen hatten einen dumpfen Knall gehört - mehrere Anrufer verständigten die Feuerwehr. Die Höhe der Beute ist bis dato unbekannt. Auch ob das abgebrannte Wrack tatsächlich das Fluchtauto ist, konnte die Polizei noch nicht bestätigen.

Das sagt Polizei

Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ: "Es gab eine Bankomatsprengung in Wr. Neustadt und ein Auto wurde angezündet. Ein Zusammenhang liegt nahe, ist aber noch nicht bestätigt." Erst im April hatte es in Guntramsdorf (Mödling) eine ähnlich spektakuläre Bankomatsprengung mit Verfolgungsjagd und angezündetem Fluchtwagen gegeben ("Heute" berichtete).

In den letzten Monaten war es in Niederösterreich häufig zu Sprengungen bzw. versuchten Sprengungen von Bankomaten gekommen. Die letzte große Serie war übrigens vor rund sieben Jahren, als rund 50 Geldautomaten in NÖ von vier verschiedenen Banden geplündert wurden. Zwei Banden schnitten die Geräte auf, eine Gruppierung sprengte die Bankomaten in die Luft und eine Bande riss die Geräte aus der Verankerung. Der Großteil der Kriminellen wurde gefasst und verurteilt. Dann war jahrelang Ruhe bezüglich Bankomaten. 2018 ging es mit den Angriffen auf Bankomaten wieder los.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)