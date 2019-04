Wieder Feuer in Krems: Müllbehälter in Brand

Die Serie reißt nicht ab: Neuerliche Müllbehälterbrände in der Kremser Altstadt hielten in der Nacht auf Mittwoch die Florianis auf Trab.

Kurz vor 2 Uhr in der Früh kam es zum Brand mehrerer Müllbehälter in die Judengasse. Rasch konnte die Mannschaft der alarmierten diensthabenden Schleife mit zwei Tanklöschfahrzeugen ausrücken. Drei Müllbehälter standen beim Eintreffen in Vollbrand und wurden rasch von einem Atemschutztrupp abgelöscht.

Vom zweiten Tanklöschfahrzeug wurde die Umgebung kontrolliert und in der Mühlbachgasse fanden die Einsatzkräfte einen weiteren Müllbehälterbrand in der Entstehungsphase. Auch dieser wurde gelöscht.

Routinemäßig erfolgte wieder die aufwendige Nachbereitung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft in der Feuerwehrzentrale, ehe die freiwilligen Einsatzkräfte die Nachtruhe fortsetzen konnten, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Krems.

Eingesetzte Kräfte waren zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Tanklöschfahrzeuge, Hauptwache und die Brandursachenermittler der Polizei.

Wie berichtet, hält ein Feuerteufel Krems in Atem, er schlug rund ein halbes Dutzend Mal zu, zuletzt am 10. April, genau vor einer Woche ("Heute" berichtete).

