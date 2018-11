"Schiefe Kraxn": Linzer toben wegen Christbaum

"Der war sicher beim unwetter in kärnten dabei der bam" (sic!), schrieb ein User. Ein anderer schimpft über die "windschiefe Kraxn". Wieder einer findet, der Baum sei eine "Schande für Linz".

Umfrage Wie finden Sie den Linzer Christbaum? Welche Schulnote würden Sie ihm geben? Sehr gut

Gut

Befriedigend

Genügend

Nicht genügend

Dutzende Kommentare finden sich auf Facebook zum Linzer Christbaum, der am Montag aufgestellt wurde. Beispielsweise in der Gruppe "Interessantes in Linz". Dort hat Fotograf Mike Wolf am Montag Bilder des Baumes veröffentlicht. Seither gehen die Wogen hoch.

Fast alle Kommentare sind negativ. Nur einige User meinen, man solle sich nicht so über den Baum aufregen.

Hauptkritikpunkt ist das Äußere der Tanne.

Baum bekommt "Schönheitsbehandlung"

Was allerdings viele User vergessen dürften: Der Baum bleibt nicht, wie er ist. Er wird – wie in den Jahren zuvor – nachträglich noch verschönert. Wo etwa Äste fehlen, werden welche montiert. Und dann wird aus der "schiefen Kraxn" ein prächtiger Christbaum …

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)