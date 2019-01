Mann attackierte Frau bei "Aussprache" mit Messer

Erste Details zur Messerattacke im Hausruckviertel werden bekannt: Wie berichtet attackierte Montagabend in Attnang-Puchheim (Bez. Vöcklabruck) ein 31-jähriger Kosovare seine Frau (27).

Das Paar soll in Trennung leben, dürfte sich zur Aussprache auf einem Parkplatz unweit der Wohnung der 27-Jährigen getroffen haben. Beide waren mit dem eigenen Auto hingefahren. Es ging vermutlich um die bevorstehende Scheidung der beiden.

Kurz vor 20 Uhr soll es im Pkw der 27-Jährigen laut Polizei dann zur Tat gekommen sein. Der Noch-Ehemann zückte das Messer, attackierte die Frau damit.

Am Hals und an der linken Hand verletzt

Aber: Mehrmals zugestochen, wie es in einem Medienbericht hieß, hatte er dabei nicht, wie die Polizei gegenüber "Heute" sagt. Die 27-Jährige habe versucht, sich vor den Attacken zu schützen, wurde dabei am Hals und an der linken Hand verletzt.

Sie wurde mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht, konnte das Spital noch in der Nacht verlassen.

Nach der Tat floh der 31-Jährige mit seinem Auto, einem schwarzen VW Passat. Nach ihm wird nach wie vor gefahndet.

