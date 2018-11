Wir sind die "Beauty-Docs" des Linzer Christbaums

Spieglein, Spieglein an der Wand, ist der Linzer Christbaum bald die schönste Tanne im ganzen Land? Am Montag wurde er am Linzer Hauptplatz aufgestellt, erhitzte ob seiner Optik im Netz die Gemüter.

Er sei eine "Schande für Linz" und eine "windschiefe Kraxn", schimpften User etwa auf Facebook. Dutzende Kommentare hauten die noch wenig prächtig ausschauenden Tanne aus dem Innviertel online in die Pfanne. Wir berichteten.

Doch wie jedes Jahr, wird der Baum auch heuer noch bis zur Eröffnung des Christkindlmarkts (17.11) aufgehübscht.

Dafür zuständig? Die Linz AG-Mitarbeiter Peter (26) und Marcel (27). Seit Tagen arbeiten sie an ihrem Stammpatienten um ihn an den kahlen Stellen zu verdichten.

Dazu wurden Löcher in den Baumstamm gebohrt und dann Äste mit Keilen darin befestigt. Bis Freitag dauern die Arbeiten an. Auch die Lichterkette wird bis dahin noch fertig angebracht. Dann sieht die "Kraxn" wieder astrein aus!

