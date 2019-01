Verdächtiger stellt sich nach Beziehungstat

Nach einer blutigen Beziehungstat in Attnang-Puchheim hat sich ein Verdächtiger bei der Polizei gestellt.

Im Beisein eines Rechtsanwaltes ging der 31-jährige mutmaßliche Täter am Mittwoch zur Polizei in Vöcklabruck.

"Die Festnahme wurde aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels sofort vollzogen", so die Polizei.

Verdächtiger selbst verletzt

Da der Mann am Oberschenkel Stichverletzungen und Schnittverletzungen hatte, wurde er in der Salzkammergutklinik in Vöcklabruck behandelt und danach in Polizeigewahrsam genommen.

Bei einer "Aussprache" hatte der Kosovare aus dem Bezirk Gmunden seine Frau (die Scheidung stand offenbar kurz bevor) Montagabend mit einem Messer attackiert, wir berichteten.

Die Frau wurde verletzt, als sie sich vor den Angriffen des Mannes schützen wollte. Sie wurde im Spital behandelt.

