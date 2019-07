Aus Hitze-Auto geretteter Bub (3) stirbt im Spital

Das Hitze-Drama um einen erst drei Jahre alten Buben hat am Mittwoch das schlimmste erdenkliche Ende genommen. Wie die "Kleine Zeitung" aus dem Kreis der Angehörigen erfahren haben will, er am Mittwoch im LKH Graz verstorben.

Der Dreijährige hatte sich am Montag am Hof seiner Großeltern in Riegersburg davongeschlichen und war von selbst in einen unversperrten VW Passat gestiegen. Nach nur wenigen Minuten darin schlief er ein. Aufgrund der Mittagshitze wurde es in dem Auto dann allerdings so heiß, dass der Bub ohnmächtig wurde.

Nur eine halbe bis einer Stunde dürfte er sich laut Polizei in dem stark aufgeheizten Fahrzeug aufgehalten haben, ehe ihn seine Familie fand. Da war der Bub bereits völlig dehydriert – "Heute.at" berichtete.

Gefahr: Dehydration

Eine Dehydration entsteht, wenn der Körper einen Flüssigkeitsverlust nicht mit ausreichender Flüssigkeitsaufnahme ausgleichen kann. Säuglinge und Kleinkinder reagieren besonders empfindlich auf einen Flüssigkeitsmangel.

Da sie im Verhältnis zu ihrem Gewicht eine größere Körperoberfläche als Erwachsene haben, verdunstet über die Haut auch mehr Flüssigkeit. Mit der Flüssigkeit gehen meist auch Elektrolyte verloren, was lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann.

