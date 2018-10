Mure verschüttet Brenner Autobahn – Totalsperre!

Nach mehreren Murenabgängen durch massive Regenfälle geht am Brenner nichts mehr. Sämtliche Verbindungen nach Südtirol sind blockiert, Ausweichen ist nur großräumig möglich.

Rund fünf Kilometer unterhalb der Grenze hatte eine Mure gegen 18.40 Uhr auf der Nordspur sechs Autos erfasst. Laut "Tiroler Tageszeitung" wurde glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt. Der italienische Sender "Rai Südtirol" spricht unterdessen von mehreren Verletzten.

Die Autobahn ist in beiden Richtungen zwischen Sterzing und dem Brenner gesperrt. Auch die Brennerstraße ist bei Sterzing südlich von Mauls sowie zwischen Gossensass und Pontigl gesperrt.

Während sich Kärnten auf das Eintreffen eines Jahrhunderthochwassers am Montag rüstet, steigen in Südtirol die Pegel bereits am heutigen Sonntag rapide an. Die Etsch hat bei Neumarkt die Vorwarnstufe von 5 Metern überschritten, die Feuerwehr hat Wachposten an den Brücken des Ortes aufgestellt. Bis in die Abendstunden mussten die freiwilligen Helfer der Region schon zu rund 150 Unwetter-Einsätzen ausrücken.

