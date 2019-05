Neues Video: Schüler wirft Mistkübel auf Lehrer

Die Gewalt an Österreichs Schulen ist offenbar schlimmer als gedacht. Nach den Skandalvideos aus einer HTL in Ottakring ist nun ein neues Video aus einer HTL in der Donaustadt aufgetaucht, das ebenfalls für Kopfschütteln sorgt.

Umfrage Hat die Gewalt an Schulen zugenommen? Ja, das ist deutlich zu sehen

Nein, sie ist gleich geblieben

Nein, die Gewalt ist weniger geworden

Das kann ich nicht beurteilen

Das weiß ich nicht

In dem Clip, der "Puls4" zugespielt wurde, ist zu sehen, wie ein Schüler während des Unterrichts einen vollen Mistkübel gezielt auf einen Lehrer wirft, der gerade an der Tafel steht. Auch andere Gegenstände werden auf die Lehrkraft geschmissen.

"Timeout-Klassen"

Solche schockierenden Gewalt-Szenarien sind an den Schulen in den Bundesländern offenbar keine Einzelfälle. Aus diesem Grund denkt die Bundesregierung nun über die Einführung von sogenannten "Timeout-Klassen" nach.

Ziel dieser Klassen sei es laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) aggressive Schüler deeskalierend zu betreuen um sie wieder in den Regelunterricht integrieren zu können - "Heute.at" berichtete.

HTL-Lehrer spuckt auf Schüler

Vor knapp einer Woche war ein Video aus einer HTL in Ottakring aufgetaucht, in der ein Lehrer einen Schüler angespuckt hatte. Der junge Bursch stieß die Lehrkraft für Elektrotechnik anschließend mit voller Wucht gegen die Tafel.

Der Fall sorgte in Österreich für mächtig Gesprächsstoff. Zahlreiche Politiker meldeten sich nach dem Vorfall in der Schule zu Wort und forderten neben Konsequenzen auch eine lückenlose Klärung der Attacke.

(wil)