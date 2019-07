Polizei hat erste Spur zu Mädchen-Schlägergang

Der Fall hat Wien schockiert: Ein Video, das seit Freitag auf Instagram kursiert und auch "Heute" zugespielt wurde, zeigt die jüngste Attacke einer Jugendgruppe im Fridtjof-Nansen-Park (Wien-Liesing). Eine 14-Jährige wird darin lautstark beschuldigt, sie habe die anderen Mädchen "ausgenützt". Dann wird die 14-Jährige von mehreren Mädchen verfolgt und zusammengeschlagen.

Zeuginnen meldeten sich

Nach dem "Heute"-Bericht über den Vorfall hat die Polizei nun eine erste heiße Spur. "Das zuständige Stadtpolizeikommando wurde heute in Kenntnis gesetzt, dass es am Samstag zu einer Meldung von Zeuginnen in einem anderen Stadtpolizeikommando gekommen ist. Mit dem Video werden uns die Ermittlungen hoffentlich leichter fallen", so Polizei-Pressesprecherin Irina Steirer.

Tat ist kein Einzelfall

Zuvor waren keine Zeugen oder Anzeigen zum Fall bekannt gewesen. Jugendbrutalität fiel besonders in den jüngsten tagen in der Bundeshauptstadt auf. Vor wenigen Wochen machte ein Clip aus der Seestadt die Runde. Ein Bursche (16) wird darin wüst beleidigt, es hagelt Schläge – Gehirnerschütterung, gebrochene Nase. Auch ein Gewaltakt an der HTL Ottakring machte fassungslos.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)