31. März 2019 08:34

So kam es zum Massencrash in Floridsdorf

Spektakulärer Crash am Samstagabend in Wien-Floridsdorf, nachdem zwei Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit in mehrere Fahrzeuge rasten.