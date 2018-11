Streit um Leine eskaliert: Herrl und Hunde verletzt

Am Mittwoch machte ein 30-jähriger Mann mit einem Listenhund, ein Staffordshire-Dogo-Argentino-Mischling, eine Polizeistreife der Diensthundeeinheit auf sich aufmerksam. Der Mann wies Verletzungen im Gesicht auf. Er war kurz zuvor zwischen ihm und einem anderen Hundebesitzer zu einer Auseinandersetzung gekommen, da der zweite Mann seinen kleinen Malteser nicht angeleint hatte.

Umfrage Halten Sie Ihren Hund immer an der Leine? Ja, ohne Ausnahme.

Ja, sogar mit Beißkorb und Leine.

Naja, kommt darauf an.

Im Ortsgebiet schon, in der freien Natur nicht.

Nein, er geht mit mir immer brav auch ohne Leine mit.

Ich habe keinen Hund.

Im Zuge eines Streites soll der zweite Hundebesitzer den 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auch die Vierbeiner sollen einander attackiert haben. Beim Versuch, die Hunde zu trennen, erlitt der 30-Jährige Verletzungen an der Hand. Der zweite Hundebesitzer verließ danach den Vorfallsort, der sich laut "Krone" in der Winarskystraße befindet.



Die Beamten konnten den zweiten Mann, ebenfalls 30 Jahre alt, an seiner Adresse im Nahbereich ausforschen und antreffen. Er bestritt den Hergang der Auseinandersetzung und gab an, vom Hund des anderen gebissen worden zu sein. Er wies eine entsprechende Verletzung am Zeigefinger auf.

Mann festgenommen

Er gab darüber hinaus an, vom Erstbeteiligten geschlagen worden zu sein. Eine Identitätsfeststellung ergab, dass gegen den Zweitbeteiligten ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wien besteht. Der 30-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Der Hund des Festgenommenen wurde der Tierrettung übergeben. Während der Festnahme entdeckte die Beamten der Diensthundeeinheit darüber hinaus eine Cannabis-Aufzuchtanlage in der Wohnung.



Beide Personen, es handelt sich um Österreicher, wurden wegen gegenseitiger Körperverletzung sowie zweifach nach dem Wiener Tierhaltegesetz angezeigt.

"Heute" war bei der Hundeführerschein-Prüfung dabei:





Mehr zum Thema:

>>> Diese 9 Regeln muss jeder Wiener Hundebesitzer kennen

>>>> Das müssen Sie zum Hundeführschein wissen

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)