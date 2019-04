Vermisste Jennifer S. – Ermittlungen eingestellt

Jennifer S. war am 22. Jänner 2018 verschwunden, ihre Sachen wurden in ihrer Wohnung in der Ospelgasse im 20. Bezirk gefunden. In der Folge konzentrierte sich die Polizei vor allem auf den Ex-Freund der Abgängigen.

Gegen ihn wurde wegen Freiheitsentziehung ermittelt. Zeugenaussagen zufolge hatte sich Jennifer kurz zuvor von ihm getrennt. Am Tag ihres Verschwindens sollen die beiden dem Vernehmen nach in Streit geraten sein.

Die Ermittlungen gegen den Mann wurden am 25. April 2019 eingestellt. Alle Mittel seien ausgeschöpft worden, bestätigte die Wiener Staatsanwaltschaft einen entsprechenden "Kurier"-Artikel.

Sollten neue Beweise auftauchen, werde das Verfahren fortgesetzt, heißt es weiter. Die Mutter der Vermissten zeigte sich dem Bericht zufolge "erschüttert" vom Vorgehen der Behörden.

Im Fall von Jennifer S. wurden aufwendige Suchaktionen, etwa am Ottensteiner Stausee mit zig Tauchern, durchgeführt. Auch einige Waldstücke wurden mit Dutzenden Beamten mit Leichenspürhunden durchforstet – ohne Erfolg.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)