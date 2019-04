40.000 Läufer legen am Wochenende Wien lahm

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Am 6. und 7. April verwandelt sich Wien wieder zur Marathon City. Insgesamt 40.000 Teilnehmer im Alter von fünf bis 85 Jahren sind angemeldet. Gemeinsam wollen sie über 750.000 Kilometer laufen, das sind 18 Umrundungen der Erde.

Der Marathonlauf (kurz Marathon) ist eine auf Straßen oder Wegen ausgetragene sportliche Laufveranstaltung über 42,195 Kilometer und zugleich die längste olympische Laufdisziplin in der Leichtathletik.

Damit alles problemlos über die Bühne gehen kann, ist der Aufbau am Montag schon gestartet. "Über 750 Personen von ca. 100 verschiedenen Lieferanten sind in der Marathonwoche mit den Auf-und Abbauarbeiten von 150 Tonnen Material beschäftigt. Fast 20 Kilometer Absperrgitter werden zur Absicherung der Teilnehmer und Zuschauer errichtet", so VCM-roduktionsleiter Mehmed Alajbegovic.

107 Pagodenzelte und Zelthallen werden am Rathausplatz für Läufer und Zuseher aufgebaut. Entlang der Strecke gibt es für die Läufer neun Verpflegungsstationen. Hier werden 10,5 Tonnen Äpfel und Orangen und 13,5 Tonnen Bananen zu den 145.000 Litern an Mineralwasser und isotonischen Getränken zur Versorgung an die Läufer bereitgestellt.

Bei Schlechtwetter stehen für die Teilnehmer im Ziel 30.000 Regenpellerinen bereit, um ein wenig Wärme zu spenden. Apropos: aus heutiger Sicht werden diese nicht gebraucht, die Prognosen sehen gut aus.

Übrigens: Die Medaille für die fleißigen Marathonläufer (42,195 km) glänzt erstmals in Gold und ist mit einem Swarovski-Kristall veredelt. Alle Medaillen bringen gesamt 2,5 Tonnen auf die Waage. Sie werden am Marathonwochenende von insgesamt 75 Personen an tausende glückliche Läufer aus 125 Nationen überreicht.

Die Laufstrecke:

Wagramer Straße – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Hauptallee – Stadionallee – Schüttelstraße – Untere Donaustraße – Aspernbrücke – Stubenring – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Operngasse – Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Schlossallee – äußere Mariahilfer Straße – innere Mariahilfer Straße – Museumsplatz – Museumstraße – Auerspergstraße – Landesgerichtsstraße – Universitätsstraße – Maria-Theresien-Straße – Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Julius-Tandler-Platz – Friedensbrücke – Brigittenauer Lände – Obere Donaustraße – Untere Donaustraße - Aspernbrückenstraße – Praterstraße – Praterstern – Prater Hauptallee – Meiereistraße – Stadion (Wende) – Meiereistraße – Hauptallee – Lusthaus – Hauptallee – Stadionallee – Lusthausstraße – Rustenschacherallee – Sportklubstraße – Vivariumstraße – Franzensbrückenstraße – Franzensbrücke –Radetzkyplatz – Radetzkystraße – Vordere Zollamtsstraße – Weiskirchnerstraße – Stubenring – Parkring – Schubertring –Kärntner Ring – Opernring – Burgring – Dr.-Karl-Renner-Ring – Universitätsring (Ziel in Höhe Burgtheater)

Sperren am Wochenende

Wie jedes Jahr hat der City Marathon zahlreiche Straßensperren zur Folge. Hier eine Übersicht:

Wagramer Straße - Reichsbrücke stadteinwärts ab Schüttaustraße ab 04:00 Uhr

Wagramer Straße - Reichsbrücke, Startbereich (Erzherzog Karl Straße - Schüttaustraße und Reichsbrücke Höhe Handelskai) von 06:30 bis 11.00 Uhr

A22, Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts von 04:00 bis 11:20 Uhr

A22, Ausfahrten Kagran und Reichsbrücke stadtauswärts von 06:30 bis 10.25 Uhr

Lassallestraße, zwischen Handelskai und Praterstern, von 08:00 bis 11:10 Uhr

Praterstern, von 08:00 bis 13:40 Uhr

Praterstraße, gesamter Verlauf, von 08:00 bis 13.45 Uhr

Aspernbrückengasse – Aspernbrücke, von 08:00 bis 13:45 Uhr

Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße, von 08:00 bis 13.45 Uhr

Ringstraße, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse, von 07:30 bis 16.30 Uhr

Ringstraße, zwischen Operngasse und Stadiongasse, von 06.30 bis 17.45 Uhr

Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse, zwischen Freitag, 05.04., 20:00 Uhr und Sonntag, 07.04., 20:00 Uhr

Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel, von 09:00 bis 12:15 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße, von 09:00 bis 12:40 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee, von 09:00 bis 13:10 Uhr

Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk), zwischen Schloßallee und Gürtel, von 09:15 bis 13.15 Uhr

Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk), zwischen Gürtel und Getreidemarkt, von 09:15 bis 13:00 Uhr

Liechtensteinstraße - Alserbachstraße - Friedensbrücke, zwischen Ringstraße und Alserbachstraße, von 08:45 bis 13:40 Uhr

Währinger Straße, Richtung 1.Bezirk, ab Hörlgasse von 08:45 bis 14:00 Uhr

Spittelauer Lände, ab Alserbachstraße, von 08:45 bis 13.30 Uhr

Obere Donaustraße - Brigittenauer Lände, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke, von 09:00 bis 13:40 Uhr

Untere Donaustraße - Obere Donaustraße, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke, von 09:30 und 13:40 Uhr

Untere Donaustraße, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke, von 08:00 und 13:40 Uhr

A23, Abfahrt Knoten Prater, stadteinwärts, von 08:00 und 15:30 Uhr

A4 - Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Stadionbrücke, von 08:00 bis 15.30 Uhr

Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke, von 08:00 bis 15:30 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk, von 08:00 bis 11:00 Uhr

Vordere Zollamtsstraße, Richtung Donaukanal, von 10:15 bis 15:40 Uhr

Radetzkystraße, gesamter Verlauf, 10:15 bis 15:40 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Schwarzenbergplatz und Mariahilfer Straße, von 08:45 bis 14:00 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Mariahilfer Straße und Universitätsstraße, von 09:15 bis 14:00 Uhr

2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile, von 08:15 bis 14:00 Uhr

Innerer Gürtel, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, von 09:00 bis 12:25 Uhr

Äußerer Gürtel, Richtung Südbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, von 09:00 bis 12:30 Uhr

Franz-Josefs-Kai, ab Salztorbrücke, von 08:45 bis 11:00 Uhr

Roßauer Lände, ab Türkenstraße, von 08:45 bis 11:00 Uhr

Sämtliche Strecken und Sperren finden Sie in der Bildstrecke oben in übersichtliche Grafiken dargestellt oder hier beim ÖAMTC.



(ek)