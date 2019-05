Der Sommer kommt – jetzt wird es richtig warm

Während der Freitag an der Alpennordseite und im Südosten zwar noch mit teils kompakten Wolken begonnen hat, bringt eine Warmfront ab dem Wochenende endlich stabileres und wärmeres Wetter.

Von Beginn an scheint am Freitag im Waldviertel sowie in Osttirol und Oberkärnten schon häufig die Sonne. Die Schauerneigung bleibt überall gering, am ehesten können im Mühlviertel und den Nordalpen einzelne Schauer niedergehen. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nord bis Nordwest. Dazu werden Temperaturen von 16 bis 24 Grad erreicht.

Jetzt geht's schnell

Während sich der Mai viel zu nass, trüb und kalt präsentiert hat, scheint sich das nun rapid zu ändern. Am Sonntag wird nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht.

Ein Blick auf den 14-Tage-Trend am Beispiel Wien zeigt: Die Temperaturen pendeln sich zwischen mindestens 17 und maximal 29 Grad ein – und damit passend für den Juni.

Wetter in der KW 22





Die Details

Am Samstag halten sich vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel noch einige Restwolken, sonst dominiert schon meist der Sonnenschein. Am Nachmittag bilden sich aber wieder verbreitet Quellwolken und im nördlichen Hügelland sowie im Mostviertel und generell im östlichen Bergland gehen Schauer, vereinzelt auch Gewitter nieder.

Im Westen und Süden bleibt es hingegen trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 27 Grad.

Der Sonntag startet verbreitet sonnig, Restwolken lösen sich rasch auf. Im Tagesverlauf entwickeln sich dann ein paar harmlose Quellwolken, vor allem über dem östlichen Bergland. Von Unterkärnten bis ins Burgenland sowie im Mühl- und Waldviertel gehen dann am Nachmittag ein paar Schauer und Gewitter nieder, in der Steiermark können diese vereinzelt auch kräftiger ausfallen.

Dazu weht weiterhin nur schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost und die Temperaturen erreichen sommerliche 21 bis 30 Grad.

Am Montag scheint im Großteil des Landes von der Früh weg die Sonne, lediglich im Süden und Südosten halten sich lockere Wolkenfelder. Am Nachmittag bilden sich dann im östlichen Bergland einzelne Schauer und Gewitter, sonst bleibt es meist trocken.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost und es wird noch eine Spur wärmer, die Temperaturen erreichen 22 bis 30 Grad.

(ek)