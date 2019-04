Wien läuft: Die Infos zum City-Marathon

Bereits am Samstag steht Wien mit fünf Bewerben im Zeichen des Laufsports: Coca-Cola Inclusion Run (1 km), Get Moving Jugendlauf (5 km), San Lucar Kinderlauf (2 km), Vienna-Lauf (10 km) und Vinzi- Rast Homerun (5 km).

Der Marathonlauf (kurz Marathon) ist eine auf Straßen oder Wegen ausgetragene sportliche Laufveranstaltung über 42,195 Kilometer und zugleich die längste olympische Laufdisziplin in der Leichtathletik.

Der Geschichtsschreiber Herodot berichtet über den griechischen Boten Pheidippides, der 490 v. Chr. von Athen in zwei Tagen nach Sparta gelaufen war, um Hilfe im Krieg gegen die Perser zu suchen. Daraus entstand 500 Jahre danach eine Legende, der zufolge ein Läufer sich nach dem Sieg der Athener in der Schlacht von Marathon auf den knapp 40 Kilometer langen Weg nach Athen gemacht habe und dort nach der Verkündung seiner Botschaft "Wir haben gesiegt" tot zusammengebrochen sei.