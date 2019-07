Beatrice Egli mit blutiger Nase – Das ist der Täter

Am Samstag war Beatrice Egli bei "Carmen Nebel" eingeladen, um live zu singen. Auch David Hasselhoff und Blümchen präsentierten dort die Weltpremiere ihres Duetts ("Heute.at" berichtete).

Doch Beatrice wandte sich einen Tag vorher an ihre Fans, weil sie genau wusste, dass sie ein herausstechendes Detail nicht verheimlichen wird können.

Beatrice enthüllt Schuldigen

Egli hatte eine geschwollene, knallrote Nase mit einer Platzwunde. In einer Insta-Story enthüllte sie auch gleich den Täter. Anzeige wird es aber keine geben, denn der Schuft ist eine Tür.

Die quirlige Schlagersängerin erzählte, dass sie sich am Freitag in der Früh fertig machen wollte und rummms – in der Hektik prompt gegen die Tür lief.

Küsschen-Verbot

Die Nase sah schlimm aus und tat auch höllisch weh, aber zum Glück nur, wenn man ankam. Beim Küsschen geben und beim Umziehen müsse sie besonders aufpassen, so der Schlagerstar.

"Rudolf das Rentier"

Beatrice ließ sich ihre gute Stimmung auch von einer geschwollenen Nase nicht vermiesen. Sie sehe aus wie Rudolf das Rentier, witzelte sie.

(lam)