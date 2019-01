Sexy Heidi mit lebenden Schlangen für GNTM

Am 7. Februar beginnt die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel", drei Mädels aus Österreich sind ebenfalls dabei, mit ANTM-Veteranin Bianca sogar eine alte Bekannte. Doch in den vergangenen Jahren wurde auch die Kritik an Heidi Klums Sendung lauter. Das Frauenbild, das das Model vermittelt sei schrecklich, die Möchtegern-Models schaffen so gut wie nie den Sprung ins wirkliche Model-Geschäft.

Heidi macht trotzdem weiter und kniet sich bei der Bewerbung so richtig rein. Kurz vor dem Wochenende postete sie Making-off-Videos von ihrem Werbe-Fotoshoot für die Show. Meeeedchen posieren noch keine, dafür hat Klum tierische Begleitung.

Heidi als Henne im Schlangen-Korb

Heidi Klum, sexy Dessous und ein ganzer Korb von Schlangen, die sich um Kopf und Oberkörper des Models ringeln. "I Love these guys", streut die Model-Mama den züngelnden Viecherln Rosen – und kann es sich nicht verkneifen mit ihnen mitzuzüngeln.

Mit Schauer-Fotoshoots hat Heidi Erfahrung. Jedes Jahr zu Halloween versucht sie sich selbst zu übertreffen (Best of siehe oben in der Fotoshow). Die Schlangen wären vielleicht auch eine gute Idee für die nächste Verkleidung. Wenn Tierschützer vorher keinen Shitstorm auf Heidi herabregnen lassen.

