Janet Jackson hielt bewegende Rede bei EMA

US-Sängerin Janet Jackson wurde bei der 25. Verleihung der MTV Europe Music Awards mit einem Ehrenpreis – dem Global Icon Award – geehrt. Bei ihrer Rede bedankte sie sich nicht nur bei ihren Fans, sondern nutzte auch gleich die Gelegenheit, um über Frauenrechte zu sprechen.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich für die Frauen sprechen darf, die sich eingeengt fühlen", beginnt sie ihre Rede. "Ich gehöre zu den Frauen, die mundtot gemacht wurden, sowohl psychisch als auch physisch. Ich gehöre zu den Frauen, die missbraucht und eingeschüchtert wurden, die in Angst gelebt haben."

Janet gibt die Hoffnung nicht auf

"Ich stehe euch bei, ihr seid meine Schwestern", erklärt sie weiter. Janet hofft, dass es in Zukunft eine Welt gibt, in der Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben und in der etwas anderes nicht toleriert wird. "Frauen, unsere Stimmen werden erhört, wir werden gehört, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen", fügt sie noch hinzu.

Positive Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter wird die Sängerin für ihre Rede gefeiert. "Janet Jackson, die Rede war gewaltig", so etwa ein Fan. "Du gibst mir Hoffnung und Stärke", schreibt ein anderer User.

