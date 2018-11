Camila Cabello räumt bei den MTV EMA 2018 ab

Eröffnet wurde die 25. Verleihung der "MTV Europe Music Awards" von dem 21-jährigen Superstar Camila Cabello. Die kubanisch-amerikanische Sängerin ging mit insgesamt sechs Nominierungen als Favoritin ins Rennen um die Trophäen.

Wie auch bei den "MTV Video Music Awards", konnte sie auch diesmal die drei wichtigsten Preise des Abends einheimsen. Cabello wurde nicht nur zur besten Künstlerin gekürt, auch die Trophäen für den "besten Song" und das "beste Video" ging an das ehemalige Mitglied der Girlband "Fifth Harmony".

Janet Jackson hielt bewegende Rede

Der Global Icon – der Ehrenpreis der MTV Europe Music Awards – ging übrigens an Janet Jackson. Die 52-Jährige nutzte gleich die Gelegenheit, um sich für Frauenrechte stark zu machen.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich für die Frauen sprechen darf, die sich eingeengt fühlen", beginnt sie sie ihre Rede. "Ich gehöre zu den Frauen, die mundtot gemacht wurden, sowohl psychisch als auch physisch. Ich gehöre zu den Frauen, die missbraucht und eingeschüchtert wurden, die in Angst gelebt haben."

"Ich stehe euch bei, ihr seid meine Schwester", fügt sie hinzu. Janet hofft, dass es in Zukunft eine Welt gibt, in der Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben und in der etwas anderes nicht toleriert wird.

Die besten und schrägsten Acts

Zu den besten Auftritt des Abends zählte unter anderem die

Show von Jason Derulo, der sich als Opernsänger versuchte. Gemeinsam mit Rapperin Nicki Minaj performte er seine eigene Version von Andrea Bocellis "Time To Say Goodbye".

Für Aufsehen sorgte die Show von Sängerin Bebe Rexha ("I'm a Mess"). Sie betrat mit einem roten Latex-Outfit samt Engelsflügeln die Bühne und ließ sich gegen Ende ihrer Performance von ihren Fans auf Händen tragen.

Etwas düster war der Auftritt von Sängerin Halsey. Sie ließ sich für die Performance ihres neuen Songs "Without You", in der sie die Trennung von Rapper G-Eazy verarbeitet, an die Bühne anketten. Auch sie zeigte sich in einem etwas ungewöhnlichen Outfit: ein weißes Minikleid und Latex-Gillett.

Die Gewinner im Überblick

- Bester Künstler - Camila Cabello

- Bester Song - Camila Cabello

- Bester Pop - Dua Lipa

- Bestes Video - Camila Cabello

- Bester Live-Künstler - Shawn Mendes

- Best Electronic - Marshmello

- Bester Hip Hop - Nicki Minaj

- Best Alternative - Panic! At The Disco

- Bester Newcomer - Cardi B

- Global Icon Award - Janet Jackson

- Bester Look - Nicki Minaj

- Best Rock - 5 Seconds Of Summer



