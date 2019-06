Keanu Reeves sorgt für Cyberpunk 2077-Sensation

Er ist Neo in Matrix, John Wick und jetzt auch Johnny Silverhand.

Gamer sind im 7. Himmel: Kurz vor dem Start der E3 in Los Angeles sorgt der erste Trailer von "Cyberpunk 2077" für Jubel unter Gaming-Fans.

Der erste Trailer ist beeindruckend, aber die letzten paar Sekunden des über vier Minuten dauernden Clips sind es, die die meiste Aufregung verursachen.





"We have a city to burn"

Als es mit dem Helden Samurai schon fast vorbei ist, taucht Mr. Oberccol Reeves auf und nimmt sich lässig seine Fliegersonnenbrille ab. Knackenge Lederhosen, Cyberarm und ein cooler Spruch auf den Lippen. Mit den Worten "Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn" (Wach verdammt noch mal auf, Samurai. Wir müssen eine Stadt niederbrennen), stellt sich Keanu im Trailer vor. Laut ersten Informationen gibt der 54-Jährige Johnny Silverhand, den Rocker und Gitarristen Johnny Silverhand.

Viel ist über seine Rolle noch nicht bekannt, aber zumindest einen Erscheinungstermin gibt es schon. Cyberpunk 2077 kommt am 16. April für PC, Xbox One und PS4



