Hat Kim den Namen ihres Kindes verraten?

Vor wenigen Tagen kam das Baby von Reality-TV-Darstellerin Kim Kardashian auf die Welt. Seitdem stellt sich die Frage: Wie wird die 38-Jährige ihr Kind nennen?

Für ihre Fans ist eindeutig: Bear (= Bär) oder Teddy. Grund dafür waren die Twitter-Postings des It-Girls am 11. Mai. Darin heißt es: "Wir feierten unseren Baby Boy vor einer Woche und jetzt ist er da! Er ist einfach perfekt. Hier sind einige Bilder von meiner Baby Shower. Ich war überwältigt, weil er der Ruhigste von all meinen Babies ist. Und jeder liebt ihn so sehr."

Dazu teilte sie ein Emoji von einem Bären. Wenig später folgte ein weiteres Posting mit ähnlichen Fotos. Auch hier kommentierte sie die Bilder mit einem Bär-Emoji.

Seit diesen Beiträgen sind sich ihre Follower sicher: Kim will ihr Kind Bär oder Teddy nennen. Auf Twitter heißt es: "Ich wette 100 Dollar, dass Kim Kardashian ihr Baby "Bär" nennen wird", heißt es in einem Posting. Auch ein anderer User ist davon überzeugt: "Es wird Bär oder Teddy".

Kim selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

