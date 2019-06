Wendlers-Liebesshow geht Promi-Kollegen zu weit

Seit Herbst 2018 sind Michael Wendler und seine Laura bereits ein Paar. Und wie glücklich die beiden Turteltäubchen sind, beweisen sie regelmäßig auf ihren Instagram-Profilen.

Umfrage Gehen Michael Wendler und seine Laura mit ihrer Liebesshow zu weit? Ich finde die beiden süß.

Mir geht das eindeutig zu weit.

Mir ist das völlig egal.

Michael wer?

Und der nächste Sack Reis...

<<< Wendler und Laura (18) posten "Trockensex"-Foto >>>

Ein Küsschen hier, ein Küsschen da - Der Schlagerstar und seine 18-jährige Freundin lassen ihre Fans stets an ihrem Liebesglück teilhaben und gewähren ihnen einen tiefen Einblick in ihr Privatleben.

Doch nicht alle können mit der Liebesshow auch etwas anfangen. Neben vielen Fans haben auch schon einige Promi-Kollegen des Schlagerstars genug von den Turteleien.

Scharfe Kritik

So ist etwa Jürgen Milski alles andere als angetan von der öffentlichen Wendler-Liebe! Der Schlager-Sänger lässt in einem Interview kein gutes Haar an Michael.

"Ich persönlich halte mein Privatleben [...] strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Scheinbar geht bei Herrn Wendler beruflich nicht mehr allzu viel", erzählt der 55-Jährige gegenüber der "Bunten".

Steuerschulden

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der deutsche Schlagerstar ("Sie liebt den DJ") großen Ärger mit dem Finanzamt hat. Der 46-Jährige soll satte 1,1 Millionen Euro Steuerschulden haben.

