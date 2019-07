2,5 Mio feiern Pride in NY und Madonna ist die Queen

Die größte Pride der Welt tanzte am Sonntag in New York die Fifth Avenue entlang. 2019, zum 50. Jubiläum der Stonewall-Inn-Aufstände nahmen kamen doppelt so viele Feierwütige wie sonst in den Big Apple. 150.000 Personen marschierten schrill gestylt und gut gelaunt mit, geschätzte 2,5 Millionen Menschen säumten die Straßen und jubelten mit der Festival-Crowd mit.

New York Cops marschieren stolz bei der Parade mit

Obwohl sich die Stonewall-Riots der Homo- und Tanssexuellen vor 50 Jahren gegen die New Yorker Polizei richteten, ist das NYPD schon längst auf die bunte Seite gewechselt. Neben Gruppen aus allen möglichen Ländern, liefen auch Cops in Uniform Regenbogen-Fahnen schwenkend mit bei der Parade (siehe Fotoshow oben).

Mel C am Anfang, Madonna als Abschluss-Highlight

Am Times Square heizte unter anderem "Spice Girl" Mel C die Menge an. An ihrer Seite hatte sie eine Drag-Scary-Spice im typischen Leoparden-Outfit. Das Highlight war für die meisten aber Madonna. Sie sang zum Abschluss auf der Pride Island, beim Hudson River Park, am Pier 97 in Manhattan.

"Auf das haben wir seit 30 Jahren gewartet", jubelte ein Besucher auf Twitter über den Auftritt des Material Girl, das seit Jahrzehnten eine Schwulen-Ikone ist. Madonna selbst war sich der Ehre ebenfalls bewusst. "Es bedeutet mir alles", schwärmte die stolze Queen of Pop im "Out" Magazin.

Madonna performte "Vogue", "Amerian Life", "God Control" und "I Rise". Im Gegensatz zum Bauchfleck, den sie sich beim Song Contest geleistet hatte, begeisterte sie die Massen in Manhattan.

Die New York Pride in Bildern findest du oben in der Fotoshow.





