So eifersüchtig ist William auf Harrys Beliebtheit

Charles Philip Arthur George erblickte am 14. November 1948 im Buckingham-Palast das Licht der Welt – heute kennt man ihn als Prinz Charles. Am Mittwoch feiert der altgediente Thronanwärter in der Geschichte des Vereinigten Königreiches seinen 70. Geburtstag.

Gefeiert wird im Londoner Palladium, wo zu Ehren von Prinz Charles eine Gala ausgerichtet wird, bei der unter anderem Mitglieder der europäischen Königsfamilien anwesend sein werden, seine Lieblingssängerin Kylie Minogue (50) auftreten und eine geplante Zaubershow stattfinden wird.

Ein Blick hinter die Palastmauern

Zum runden Geburtstag des Prinzen von Wales erscheint auch eine neue Biografie mit dem klangvollen Titel "Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams". Royal-Reporter Robert Jobson verfolgt seit Jahren das Leben des 70-Jährigen aus nächster Nähe und enthüllt nun in seinem Werk, was im Hause Mountbatten-Windsor wirklich vonstatten geht.

Rivalitäten zwischen Harry und William, geheime Machtablöse der Queen und wie Meghan die Dynamik im Buckingham Palace verändert: Alle Infos finden Sie in der Fotoshow oben.

