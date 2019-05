Alles, was wir über das Baby Sussex wissen

Babyfreude in Großbritannien: Am 6. Mai hat der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry das Licht der Welt erblickt. Das teilte das Paar auf ihrer offiziellen Instagram-Seite @SussexRoyal mit.

Umfrage Wie wird Prinz Harrys und Herzogin Meghans Bub heißen? Arthur

James

Alexander

Edward

Henry

Albert

Philip

Ein anderer Name

Keine Ahnung

<<< Alle Infos zur Geburt von Baby Sussex lesen Sie HIER >>>

Uhrzeit

"Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Sussex hat um 5.26 Uhr einen gesunden Jungen zur Welt gebracht", heißt es in einem offiziellen Statement des Buckingham-Palastes am Montagnachmittag. Meghan lag seit den frühen Morgenstunden in den Wehen. "Der Herzogin und dem Kind geht es gut".

Größe und Gewicht

Das Baby erblickte in Anwesenheit von Prinz Harry das Licht der Welt und wog bei der Geburt 3,2 Kilogramm.

Geburtsort

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.Read the full announcement here: https://t.co/RCUFjQG8pe— The Royal Family (@RoyalFamily) 6. Mai 2019

Aus der Medienmitteilung geht hervor, dass Meghan eine Hausgeburt hatte – so wie sie es sich im Vorfeld gewünscht hatte.

"Die Mutter der Herzogin, Doria Ragland, ist überglücklich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes und ist mit den Königlichen Hoheiten im Frogmore Cottage", wie der Palast mitteilt.

Harrys erste Worte:

"Meghan und dem Baby geht es unglaublich gut. Es war die unglaublichste Erfahrung, die ich mir je hätte vorstellen können. Wir sind absolut begeistert und so dankbar für die Liebe und Unterstützung aller Menschen. Es war unglaublich, also will ich es einfach mit allen teilen", verrät Harry in einem ersten Interview mit"Sky News" vor dem Schloss Windsor.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.Follow the latest on the #royalbaby here: https://t.co/8KSPsa3ufS pic.twitter.com/xE4qo9Ct3v— Sky News (@SkyNews) 6. Mai 2019

Erste Gratulanten:

Großmutter Queen Elizabeth (93) erfuhr als Familienoberhaupt als Erste, dass ihr Ur-Enkel auf der Welt ist. Erst danach durften Meghan und Harry die anderen Angehörigen informieren – und die königlichen Familienmitglieder sind erfreut über die Geburt von Baby Sussex.

"Die Queen, der Herzog von Edinburgh, der Prinz von Wales, die Herzogin von Cornwall, der Herzog und die Herzogin von Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale und Earl Spencer wurden informiert und sind erfreut über die Neuigkeiten", heißt es in der Aussendung.

Erstes Foto:

Bereits in zwei Tagen werde sich die Familie erstmals gemeinsam zeigen, verkündet der frisch gebackene Vater im Interview.

Und auch auf den Namen sowie den möglichen Titel des Nachwuchses müssen sich die Royal-Fans noch ein wenig gedulden. "Wir denken immer noch über den Namen nach. Aber das Baby kam ja etwas später auf die Welt, also hatten wir etwas Zeit, um intensiver darüber nachzudenken", so Harry.

Die Thronfolge:

In der britischen Thronfolge nimmt Baby Sussex übrigens den siebten Rang, hinter seinem Vater Harry, ein. Rang eins hat weiter Prinz Charles (70), an zweiter Stelle steht Prinz William (36). Ihm folgen seine Kinder George (5), Charlotte (4) und Prinz Louis (1) auf den Plätzen drei, vier und fünf.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kao)