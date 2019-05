Sylvie, was ist mit deinem Gesicht passiert?

Die Basketballmannschaft der "Hamburg Towers" stieg am Wochenende in die erste deutsche Liga auf. Schön und gut, jedoch waren die Blicke der Mehrheit auf den Spielfeldrand gerichtet. Denn in den ersten Reihen saßen ein paar berühmte Fans, die sich das Match offenbar nicht entgehen lassen wollten.

Ein bekanntes Gesicht: Rapstar Bonez MC. Der erkannte unter den 3.400 Zusehern auch ein weniger bekanntes Gesicht – zumindest so wie es aktuell aussieht. Der Rapper gesellte sich nämlich während des Spiels zu keiner geringeren als zur TV-Moderatorin Sylvie Meis. Schnell brodelte die Gerüchteküche, denn die Blondine ist seit wenigen Wochen wieder Single. Und Bonez MC machte in den vergangenen Monaten kein Geheimnis daraus, dass er Sylvie daten wollen würde. Gegenüber "Bild" erklärte die Moderatorin aber, dass sie lediglich Basketball-Fans seien.

"Never ist das Sylvie Meis"

Zum Gesprächsthema wurde aber sowieso etwas anderes. Auch die "Heute"-Leser fragten sich nämlich: "Ist das wirklich Sylvie?" Denn die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin wirkt ein wenig verändert. Und das liegt bestimmt nicht am Make Up der Blondine. Auffällig wirkt eher die absolut faltenfreie Stirn, die fast schon aufgeschwollenen Partien unter den Augen und die doch recht starre Mimik.

Besonders heftig diskutiert wurde das Aussehen der Moderatorin auf dem Profil von Rapper Bonez MC. Der postete nämlich ein Selfie der beiden. In den Kommentaren wurde anschließend heftig diskutiert, ob es sich bei der Person neben dem Musiker tatsächlich um Sylvie Meis handelt. So schrieb ein Fan: "Never ist das Sylvie Meis" oder, "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?"

Ob die Gerüchteküche zu sehr gebrodelt hat oder die Kritik an Sylvies' Optik zu groß war? Denn einige Stunden nachdem Bonez MC das Foto gepostet hat löschte er es auch wieder.

(slo)