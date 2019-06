"Strache wird EU-Mandat annehmen"

Er träumt immer noch einmal pro Woche von Jörg Haider, beziffert die Chance für ein Polit-Comeback von Ex-FP-Chef Strache mit 70 Prozent.

In einem "Interview in Zahlen" für das Magazin "dasbiber" gab PR-Berater Stefan Petzner durchaus spannende Einblicke. Im Gespräch mit "Heute" führt er diese genauer aus.

EU-Mandat

Straches Zukunft

"Man muss davon ausgehen, dass Heinz-Christian Strache das ihm zustehende EU-Mandat annehmen wird."

Alternativen für den Ex-FP-Chef

"Strache hat keine Alternative. Was macht ein 50-jähriger Berufspolitiker wie Strache, wenn er nicht mehr Politiker ist? Dass er wieder Zahntechniker wird, halte ich für unwahrscheinlich".

Parteiausschluss

"Einen Partei-Ausschluss für den Ex-FP-Chef würde ich nicht empfehlen. Ich teile die Befürchtungen mancher nicht, dass ein EU-Mandat für Strache der Partei schaden könnte." (Strache könnte das EU-Mandat auch als wilder Abgeordneter annehmen, Anm.) "Außerdem wird Strache das wahrscheinliche Ende der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn auch als eine Art Persilschein seitens der Justiz zu verwenden wissen."

Jörg Haider

Die heutige FPÖ

"Liberale Elemente haben in der FPÖ leider keinen Platz mehr. Gewisse Kräfte in der FPÖ vertreten ein radikaleres Weltbild als Jörg Haider damals. Haider wollte schon in den 1980er- Jahren nichts mit Burschenschaftern und Radikalen zu tun haben."

Haider-Träume

"Träume sind der Spiegel der Seele. Daher ist es völlig normal, dass ich immer noch einmal in der Woche von ihm träume. Meist sind das Träume von gemeinsamen Erlebnissen, besonders oft von den Tagen rund um seinen tragischen Unfall."

Sneakers um 800 Euro

"Ich bin ein Riesen-Fan von Justin Bieber. Als ich die Sneakers, für die Bieber geworben hatte, in einem Shop in Wien gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Da habe ich die 800 Euro dann halt hingeblattelt."

Führerschein-Entzug

"Zweimal wurde mir der Führerschein wegen zu schnellem Fahren entzogen. Ich bin ein chronischer Temposünder."

