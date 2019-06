ÖVP fordert von FPÖ und SPÖ Spenden-Offenlegung

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer beziehungsweise die Volkspartei haben am Freitag die Parteispenden offengelegt. Grund dafür war unter anderem dass bekannt wurde, dass die Gruppe IGO Industries des Tirolers Klaus Ortner über 400.000 Euro im Wahlkampf an die ÖVP gespendet hatte. Daraufhin hagelte es Kritik, die SPÖ warf Nehammer ein "Täuschungsmanöver" und der ÖVP "Opferinszenierung" vor.

Umfrage Halten Sie es für sinnvoll, Parteispenden zu begrenzen? Ja, eine klare Obergrenze und harte Strafen müssen her.

Nein, ich bin gegen eine Obergrenze.

Weiß nicht/keine Angabe.

Am Samstag holte Nehammer laut "APA" zum Gegenschlag aus. Er ortete "immer noch gibt es einige unbeantwortete Fragen zu den Angaben der SPÖ bezüglich ihrer Wahlkampfkosten". Unabhängige Analysen hätten gezeigt, dass die von der SPÖ angegebenen 7,4 Millionen Euro "mehr als unglaubwürdig sind" und sie vor ihren eigenen Türe kehren statt "laufend Nebelgranaten" werfen solle.

"Unabhängige Experten in Vereine lassen"

Nehammer fordert SPÖ und FPÖ nun auf, "ihre Wahlkampffinanzierung und Spender ebenfalls offenzulegen". In der SPÖ ortet er nämlich "Umgehungskonstruktionen" bei den SPÖ-Gewerkschaftern (FSG) und dem Pensionistenverband im Zusammenhang mit dem Parteiengesetz. Von den Freiheitlichen verlangte der ÖVP-Generalsekretär, dass diese "unabhängige Experten in ihre Vereine lassen", auch in Hinblick auf die im Ibiza-Skandalvideo genannten angeblichen Spenden von 500.000 bis 1,5 Millionen Euro.

"ÖVP-Generalsekretär Nehammer schlägt um sich, als stünde ihm der schwarze Spendensumpf schon bis zur Unterlippe", reagiert FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker auf die Aussagen von Nehammer. Die FPÖ habe "sämtliche Spenden der letzten drei Jahre bereits vor genau einem Monat offengelegt". Die von Nehammer angesprochenen Vereine seien bereits von unabhängigen Experten, konkret von Wirtschaftsprüfern, kontrolliert worden.

