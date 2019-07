Aufregung um überteuerte Eurofighter-Ersatzteile

Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Bereits vor zwei Jahren gab es Berichte über angeblich überhöhte Ersatzteilpreise (wir haben berichtet: "Eurofighter-Abzocke: 9-cm-Gummidichtung für 14.500 Euro"). Nun packt die Rechercheplattform "Dossier" über einen neuerlichen Fall von Abzocke aus. Konkret geht es um einen circa zehn Zentimeter langen, acht Zentimeter breiten Verschluss zur Verriegelung etwa von Tankdeckeln am Rumpf des Eurofighter Typhoon um rund 16.200 Euro.

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Eurofighter "in Action" gesehen oder gehört? Ja, ich bin von den Übungsflügen betroffen, habe den Knall schon mindestens einmal gehört.

Ja, bei einer Flugshow.

Nein, noch nie in der Luft gesehen oder gehört.



Österreich zahlte fast dreimal so viel wie Italien

"Dossier" bezieht sich dabei auch exklusive Informationen aus Verschlussakten des österreichischen Bundesheeres und der Liechtensteiner Staatsanwaltschaft. So soll Italiens Luftwaffe für den Schnappverschluss namens "Flush Latch" im Jahr 2016 rund 6.000 Euro an Airbus gezahlt haben, während Österreich 2018 von der Eurofighter GmbH rund 16.200 Euro, also 170 Prozent mehr, verrechnet wurden.

Interne Revision untersucht, Airbus schweigt

„Die Revision untersuchte den Bereich Ersatzteillieferungen beim Eurofighter. Es wurden überhöhte Preise festgestellt. Die Finanzprokurator wurde eingeschaltet, um den Sachverhalt zivil- und kartellrechtlich zu prüfen", bestätigt Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, gegenüber "Dossier". Im Raum stehen nun der Verdacht der Wucherei und verbotene Preisabsprachen zum Nachteil der Republik Österreich.

Airbus will sich zu den neuen Vorwürfen in Sachen Ersatzteillieferungen nicht äußern. Dem Konzern drohen Klagen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jd)