Israels Premier Netanjahu sagt Wien-Besuch ab

Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte am Donnerstagabend, dass Israels Premier doch nicht wie geplant am 20. November nach Wien kommen wird. Es wäre seit 1997 der erste Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in der Österreichischen Hauptstadt gewesen.

Netanjahu wollte in Wien an einer Konferenz zur Bekämpfung von Antisemitismus teilnehmen. Auch bilaterale Gespräche waren geplant. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte den Besuch vergangene Woche angekündigt.

Die Entscheidung von Netanjahu, die Reise nun doch abzusagen, erfolgt wegen der aktuellen Regierungsgkrise in Israel. Verteidigungsminister Avigdor Liberman kündigte überraschend seinen Rücktritt an. Er forderte den Ministerpräsidenten zu Neuwahlen auf. Netanjahu wird für ein zu weiches Vorgehen gegen die Hamas nach den Raketenangriffen kritisiert. Liberman bezeichnete die Waffenruhe als "Kapitulation vor dem Terrorismus".

Laut Kanzleramt wurde der Termin lediglich verschoben.

