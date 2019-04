Böhmermann verspottet Kurz, Kickl und Blümel

"Sehr geehrte dumme Hurenkinder, ..", begann Böhmermanns Videobotschaft an die Gäste der "Romy"-Akademiepreisverleihung am Donnerstagabend in der Wiener Hofburg, wo er zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde.

Er konnte seinen Preis nicht persönlich abholen, sagte er, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen.Villa auf Ibiza rumhänge".

Der Satiriker nahm dann laut "Kurier" drei österreichische Politiker namentlich aufs Korn und hielt sich dabei ganz und gar nicht zurück. Kulturminister Gernot Blümel kam da noch am besten weg, Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde hingegen als "Kinderkanzler" und als "schweigender Fascho-Helfer mit großen Ohren" betitelt. Und auch Innenminister Herbert Kickl bekam sein Fett weg.

Wir haben die pikantesten Passagen mitgeschrieben.



Böhmermann im Wortlaut

"Während Sie jetzt gerade die Gala genießen, Sekt trinken, feine Schnittchen essen und charmant versuchen, Gernot Blümel nicht spüren zu lassen, wie sehr Sie ihn verachten, (...)"

Über, gleich zu Beginn:

Dann die Passage mit den FPÖ-Politikern:



"(...) hänge ich gerade ziemlich zugekokst und Red Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rum (...)"

Über Sebastian Kurz sagte Böhmermann dann:



"Ich freue mich, dass ich ab heute nicht nur sieben Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der durchgeknallte österreichische Kinderkanzler, sondern auch exakt zwei Romys mehr habe als der schweigende Fascho-Helfer mit den großen Ohren."

Über Herbert Kickl hatte er zu sagen:



"Nicht nur der deutsche Geheimdienst und die Sicherheitsbehörden, nein, ganz Deutschland - ach, was sag ich, ganz Europa hält Ihren Innenminister Herbert Kickl für einen unseriösen Heiopei. Vergessen Sie das bitte nicht!"

(Anmerkung: "Heiopei" bedeutet "Blödmann", "verwirrte, unzuverlässige, nicht charakterfeste Person".)

Wahl-Aufruf

Verhältnismäßig ernst wurde Böhmermann, als er zum Schluss seiner Rede zuraufrief:

"Alle, denen Europa am Herzen liegt, wählen am 26. Mai und alle, die finden, dass die österreichische Regierung einen guten Job macht, gehen bitte erst am 27. Mai wählen."

(red)