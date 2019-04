Fuß gebrochen – Van der Bellen "rettet" Bißmann

Zu einem kuriosen Vorfall kam es am heutigen Mittwoch in Wien. Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann (freie Mandatarin) verletzte sich am Weg in die Hofburg, wo heute eine Nationalratsdebatte ansteht. Sie brach sich den Fuß.

Durch Zufall begleitete Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Rettungsmannschaft des Roten Kreuzes, um sich ein Bild von der Arbeit der Sanitäter machen zu können. Da eben jener von Van der Bellen begleitete Trupp an Unfallort berufen wurde, wirkte das Staatsoberhaupt höchstpersönlich bei der medizinischen Erstversorgung der Parlamentarierin mit.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)