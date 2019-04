'Befremdliche Eindrücke' – FPÖ kritisiert Wiener Park

Wiens Vizebürgermeisters Dominik Nepp (FPÖ) sorgt mit einem Facebook-Posting für Kritik. Am Freitag teilte der Politiker ein Foto, das Mütter und ihre Kinder auf einem Spielplatz im Wiener Türkenschanzpark zeigt.

Dazu schrieb der "enttäuschte" Nepp: "Kein Fernreise-Bild, sondern befremdliche Impressionen aus dem Türkenschanzpark. So schaut's in unseren 'Wiener' Freizeitoasen aus...".

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus kommentierte prompt: "Da bekommt das Wort Türkenschanzpark plötzlich eine neue Bedeutung".

Grünflächen sind für alle da

Der Beitrag wurde über 2.000 Mal kommentiert. Darunter finden sich viele verärgerte User, die Nepps Enttäuschung über das Bild ganz und gar nicht nachvollziehen können.

"Menschen an der frischen Luft! Familien zusammen! Und den Park genießen! Schön! Möchten Sie daran was ändern??", fragt eine Nutzerin und eine andere kommentiert: "Ich sehe Menschen mit ihren Kindern, die gemeinsam das schöne Wetter im Park genießen. Wo ist bitte das Problem?"

"Wie klein im Denken muss jemand sein, der es notwendig hat, eine Gruppe von Müttern mit Kindern an den Hetzpranger zu stellen?", zwitscherte die designierte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). Sie meint weiter: "Auch die FPÖ wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass in Wien ALLE Menschen das Recht haben, sich in einem Park oder sonstwo zu treffen."





(ek)