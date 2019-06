EU-Mandat: Heute entscheidet Strache

44.750 Vorzugsstimmen hatte Strache bei der EU-Wahl bekommen. Damit steht ihm das Mandat zu. Doch nach dem Ibiza-Video hatten ihn viele in der FP gedrängt, darauf zu verzichten. Der Ex-Parteichef selbst erklärte auf Facebook zunächst, das Mandat annehmen zu wollen, dieses Posting wurde aber nach kurzer Zeit wieder gelöscht.

Am Montag wolle Strache eine "persönliche Erklärung" abgeben, kündigte der neue FP-Obmann Norbert Hofer nach einem Treffen mit seinem Vorgänger an. Einen Tag später nominierte die FP Wien dann Straches Frau Philippa als Kandidatin für die Wahl im September – auf Listenplatz drei. Heißt: Die bisherige FP-Tierschutzbeauftragte hat ihr Nationalratsticket fix.

Mit diesem Deal solle Strache dazu gebracht werden, auf sein Mandat zu verzichten, vermuten viele. Er wolle seiner Frau jedenfalls "unterstützend zur Seite stehen", postete er am Wochenende. Geht Strache nicht nach Brüssel, kursiert parteiintern ein weiteres Szenario: Er könnte blauer Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2020 in Wien werden. Strache hat in der Landespartei immer noch viele Unterstützer – und wohl mehr Zugkraft als potenzielle Ersatzlösungen ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)