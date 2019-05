Countdown läuft! Größte Umfrage vor der EU-Wahl

Wer zieht für Österreich ins EU-Parlament ein? Am 26. Mai wird gewählt – der Puls der Kandidaten und interessierten Wähler dürfte aber schon am Wochenende erstmals kräftig in die Höhe schnellen.

Am Samstag, 11. Mai um 12 Uhr veröffentlichen "Heute", "Profil" und "ATV" die Resultate ihrer gemeinsamen Wahlumfrage. Eine solche Medienkooperation gab es noch nie: Weil drei Redaktionen ihre Kräfte bündeln, werden treffsichere Hochschätzungen ermöglicht. Mit einem Sample von 2.400 befragten Personen handelt es sich um die größte Umfrage vor der EU-Wahl!

Neben der klassischen Sonntagsfrage werden auch die Wahlbeteiligung sowie weitere spannende Einzelheiten zur politischen Stimmung im Land abgefragt.

Alle Resultate gibt es am Samstag ab 12 Uhr auf "Heute.at" sowie bei den beiden Partnermedien "Profil" und ATV.

Fühlen Sie sich bereits fit, um die Ergebnisse mit Ihren Freunden und Bekannten zu diskutieren? Falls Sie noch etwas Nachhilfe in Sachen EU-Wahl benötigen, haben wir für Sie den wohl ausführlichsten Spickzettel Österreichs vorbereitet. Alle Fragen und Antworten zur Wahl beantworten wir Ihnen hier:

Zu viel Text? Hier lernen Sie das Wichtigste in nur 90 Sekunden:

Von Ihrer persönlichen und politischen Seite präsentieren sich die Kandidaten in unserer Serie "11 Fragen an...". Den Anfang machen Andreas Schieder (SPÖ) und Karoline Edtstadler (ÖVP) – alle weiteren Folgen finden Sie laufend auf "Heute.at".

