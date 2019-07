Aufdecker kündigen neue Ibiza-Enthüllungen an

Die Ibiza-Affäre kostete Heinz-Christian Strache nicht nur seinen Posten als FPÖ-Chef und Vizekanzler, sondern ließ auch die türkis-blaue Koalition zerbrechen.

Umfrage Ist angesichts der Ibiza-Affäre Ihr Vertrauen in die Politik gesunken? Ja, ganz eindeutig.

Nicht in alle Parteien, aber in die FPÖ.

Nur in einzelne Verantwortliche.

Nein, eigentlich nicht.

Mittlerweile beschäftigt sich sogar eine eigene "Soko Ibiza" im Bundeskriminalamt mit dem Fall und den Hintergründen. Denn obwohl die Drahtzieher wohl teilweise bekannt sind, bleiben viele Fragen offen.

Das sagt Strache im Video

Die Öffentlichkeit hat nur Ausschnitte der insgesamt siebenstündigen Aufnahmen gesehen. Einen weiteren Einblick versprechen die Investigativjournalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer. Sie hatten den Fall für die "Süddeutsche Zeitung" recherchiert und aufgedeckt.

Obermayer sagt, in dem Buch sei zu lesen, "was HC Strache in den 7 Stunden in der Ibiza-Villa wirklich gesagt hat und was vorher schon passiert ist". Das 272-seitige Werk mit dem Titel "Die Ibiza-Affäre" erscheint am 22. August im Verlag Kiepenheuer & Witsch.

Außerdem heißt es in der Beschreibung des Verlags, jemand habe versucht, sich in die verschlüsselte Kommunikation der Journalisten zu hacken.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)