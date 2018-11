Plattform bietet 'Signatur' für UN-Migrationspakt an

Die Initiative #aufstehn macht jetzt mit einer eher ungewöhnlichen Forderung auf sich aufmerksam. Nachdem die türkis-blaue Bundesregierung erklärt hatte, dass Österreich als eines von nur wenigen Ländern den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen werde, beschlossen die Mitglieder der Gemeinschaft kurzum, selbst den Pakt zu unterzeichnen - die Aufforderung geht seit wenigen Tagen viral.

Umfrage Österreich lehnte den UN-Migrationspakt ab: Was sagen Sie dazu? Ich befürworte die Ablehnung!

Ich halte die Ablehnung für eine schlechte Entscheidung!

Ich habe dazu keine Meinung.

Zu diesem Zweck wurde eilig eine eigene Online-Plattform auf die Füße gestellt auf der jetzt Interessierte ihre Unterschrift anstelle jener von Kanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen auf den UN-Pakt setzen können. Über 94.000 Personen sind diesem Aufruf bis Freitag Mittag bereits gefolgt. Rechtliche Gültigkeit für Österreich erhält der Pakt natürlich dennoch nicht, die Unterschriften-Aktion dürfte aber dennoch einiges an Aufmerksamkeit zurück auf das Thema lenken.

#aufstehn warnt: "Regierung lehnt Menschenrechte ab"

Für die Mitglieder von #aufstehn ist die Ablehnung des UN-Migrationspaktes durch die Österreichische Bundesregierung mit einer Ablehnung grundlegender Menschenrechte gleichzusetzen.

Schließlich gehe es im Pakt ja primär darum, eine bessere globale Zusammenarbeit im Bereich der Migration zu erreichen um so die Sicherheit der Migranten zu gewährleisten und den Menschenhandel einzudämmen, argumentiert die Gemeinschaft. Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst habe über Monate an der Erstellung und Ausgestaltung des UN-Migrationspakts mitgewirkt, jetzt aber sei er auf Druck vor allem des Koalitionspartners FPÖ aber plötzlich dagegen, heißt es auf der Webseite der Petition. Deshalb unterzeichne man den Pakt jetzt eben stellvertretend selbst, um so zu zeigen, dass die Zivilgesellschaft durchaus an konstruktiven und nachhaltigen Lösungen im Bereich Migration interessiert sei, auch wenn dies auf die Regierung nicht zutreffe.

Jeder, der den Migrationpakt gerne stellvertretend für die türkis-blaue Bundesregierung noch unterzeichnen möchte, kann dies hier tun.

