Kathrin Zierhut zur ORF-Personalchefin bestellt

Zierhut wird die ORF-Hauptabteilung "Strategische Planung und Administration" ab dem 2. Mai leiten, wie der ORF am Dienstag in einer Aussendung bekanntgibt.

Damit wird sie unter anderem mit den Bereichen Unternehmensplanung, insbesondere Personalentwicklung, Personaladministration, Organisationsentwicklung und Revision betraut sein. Oder, wie Generaldirektor Alexander Wrabetz es formuliert, sich um "die strategische Weiterentwicklung des ORF" kümmern.

Zierhut, der Nähe zu den Freiheitlichen nachgesagt wird, übernimmt diese Aufgaben zusätzlich zu ihrer Position als Leiterin der Human Ressources, die sie schon seit September inne hat. Sie freut sich "sehr auf die spannende und wichtige Aufgabe" und versichert, den Job mit "großem Engagement" erledigen zu wollen.

Schon lange beim ORF

Zierhut studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie arbeitete als Steuerberaterin in verschiedenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ab 2009 war sie im ORF in verschiedenen Funktionen innerhalb der Kaufmännischen Direktion, insbesondere im Beteiligungsmanagement für die Tochtergesellschaften, tätig.

Ab 2015 war sie als Leiterin "Finanzen und Personal" in der ORF-Tochtergesellschaft "ORF-Marketing und Creation GmbH" für den Personalbereich mehrerer Unternehmen mit ca. 400 MitarbeiterInnen verantwortlich, bevor sie im Herbst mit der Leitung der ORF-Abteilung HR betraut wurde.

