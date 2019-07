Kern-Ultimatum: Kassiert Kurz morgen eine Klage?

Es wäre bereits die zweite Klage in diesem Wahlkampf, die Sebastian Kurz kassiert. Erst Anfang des Monats (am 1. Juli) hat das Handelsgericht eine einstweilige Verfügung gegen den ÖVP-Chef erlassen.

Und nun droht der nächste SPÖ-Politiker mit Klage. Es ist niemand anderer als Ex-Kanzler Christian Kern, der dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz ein Ultimatum stellte.

Es geht um den "Schredder-Gate". Christian Kern ärgerte sich über die Behauptung von Kurz, auch er habe Daten vernichten lassen und forderte via Facebook-Post einen Widerruf von "Sebastian". Die Frist: der heutige Montag.

Lässt ÖVP Frist verstreichen?

Aus derzeitiger Sicht (Stand Montag, 17.00 Uhr) sieht es so aus, als würde die ÖVP diese Frist untätig verstreichen lassen. Für diesen Fall hat Kern mit einer Klage gedroht.

"Ich fordere dich, Sebastian, auf, Deine gestrigen Aussagen sehr rasch und in geeigneter Form richtig zu stellen", schrieb der ehemalige SPÖ-Chef am Freitag: "Ich muss Dich ersuchen, diese Klarstellung bis kommenden Montag vorzunehmen. (...) Sollte diese nicht erfolgen, müsste ich meine Anwälte um Prüfung bitten, ob hier gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden muss, um meinen guten Ruf zu wahren."

