Kern zu Strache-Aussagen: "Sowas von hirnrissig"

Der ehemalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern hat in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung "Welt" Stellung zu dem Skandal um das ibiza-Video von Heinz-Christian Strache genommen.

Angesprochen auf die von Strache im Video angedeuteten Sex-Skandale von Kurz ("Sex-Orgien") und ihm selbst antwortet der Ex-SPÖ-Chef nur: "Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Strache davon spricht, dass ich in Südafrika, in Kapstadt, mit schwarzen Minderjährigen zugange gewesen wäre. Das alleine ist so was von hirnrissig, dass mir keine weitere Kommentierung einfällt."



Kern legt Kurz Rücktritt nahe

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz legt Kern den Rücktritt nahe: "Er sollte es mir gleichtun und den Weg frei machen für einen Neubeginn", so der einstige SPÖ-Kanzler. Er widersprach im Interview auch erstmals, dass der ÖVP-Chef nach der Wahl 2017 keine Alternative zur Koalition mit der FPÖ hatte.

Er habe Kurz nach der Wahl "zweimal das Angebot für Regierungsverhandlungen und eine Zusammenarbeit mit der SPÖ gemacht" und auch betont, dass diese nicht an seiner Person scheitern würde.

"Rechtspopulismus erledigt sich meist von selbst"

"Ich hätte mich zurückgezogen und habe ihm damals die jetzige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner als mögliche Vizekanzlerin genannt", enthüllte Kern im Interview.

Auf die Frage nach einem Erfolgsrezept gegen Rechtspopulismus antwortete Kern: "Der Rechtspopulismus ist impotent, wenn er an der Regierung ist. Er erledigt sich meist von selbst. Leider richtet er dabei aber immer Schaden an."

(hos)