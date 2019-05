Kneissl tanzte bei Kanzler-Dinner ohne Kanzler

Zum Essen bittet er trotzdem, allerdings nicht zu Grießnockerlsuppe, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn wie es in seinem früheren Amtssitz in der City kredenzt wurde, sondern zu Würstel und Gulasch in der Politischen Akademie der ÖVP in Wien-Meidling.

Umfrage Macht Ihnen der Klimawandel Sorgen? Ja, unser Wetter spielt schon jetzt verrückt

Ein bisschen, aber die Probleme werden erst künftig kommen

Eher weniger, ich glaube, das wird alles übertrieben

Nein, es gibt doch gar keinen Klimawandel

Dazu habe ich keine Meinung

Und während der Nicht-mehr-Kanzler Sebastian Kurz Schnitzel bzw. Gulasch ausgibt oder eben nicht, gibt gegenüber des Kanzleramtes (in dem der Kanzler nicht mehr ist) der Bundespräsident den Nachfolger des Kanzlers bekannt (der in der Politischen Akademie weilt).

Also etwas geordnet: In Wien findet derzeit der "R20 Austrian World Summit" statt. Auftakt ist wie immer ein Dinner im Kanzleramt. Bevor das aber gestern Abend beginnen konnte, war Kurz seinen Job los.

Greta blieb lieber im Hotel

Also begrüßte Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal die honorigen Gäste, darunter Arnold Schwarzenegger mit Freundin Heather Milligan und Sohn Patrick, die Landeschefs Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer, Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, Skistar Aksel Lund Svindal, Investor Michael Tojner, Prinz Aga Khan, "Head"-Chef Johan Eliasch, "Runtastic" Florian Gschwandtner, Christoph und Eva Dichand.

"Klima Pippi" Greta Thunberg blieb im Hotel. Sie hatte sich schon nachmittags mit Van der Bellen und Arnie getroffen

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cnn)