Kurz stürzen? Rendi ist das Zünglein an der Waage

Bisher ist nur eines fix: Die SPÖ will für die Zeit bis zur Wahl eine Regierung, die ausschließlich aus Experten besteht – auch auf dem Kanzlerposten. Ob sie dieses Ziel auch mittels Misstrauensantrag gegen Kurz durchsetzen will, ist noch nicht entschieden.

So empfiehlt etwa Kärntens Landeshauptmann Kaiser, einen solchen Antrag „sehr, sehr vorsichtig zu prüfen“. Nationalratspräsidentin Bures wiederum forderte in der „ZiB 2“ am Dienstagabend „vertrauensbildende Maßnahmen“ von Kanzler Kurz. Das könnte ihr zufolge etwa ein Bekenntnis zu den Sozialpartnern und zu unabhängigen Medien sein. Die nächsten Tage seien entscheidend für ein rotes Ja oder Nein zum Misstrauensantrag.



Was tut Rendi-Wagner?



Altkanzler Vranitzky hat sich festgelegt: „Sollte ein Misstrauensantrag gestellt werden, so hätte ich großes Verständnis dafür, wenn dieser unterstützt wird“, sagte er in der „Tiroler Tageszeitung“. Parteichefin Rendi-Wagner steht also am Montag als Zünglein an der Waage vor keiner leichten Entscheidung.

Lässt sie die Regierung platzen, oder ermöglicht sie Kurz einen Wahlkampf mit Kanzler- und Märtyrer-Bonus? Es wird wohl mehr Entgegenkommens von Kurz bedürfen, als das Ex-SP-Mitglied Walter Pöltner zum Sozialminister zu machen.

