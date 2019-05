Stürzt Kurz, war keiner kürzer im Amt als er

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nun eine Übergangsregierung. Die FPÖ-Minister wurden ihrer Ämter enthoben oder im Fall von Innenminister Herbert Kickl entlassen.

Ob diese Konstellation lange im Amt bleibt, steht auf einem anderen Blatt. Am Montag wird das Ergebnis der EU-Wahl wohl schnell von der innenpolitischen Lage überschattet – in einer Nationalratssitzung steht ein Misstrauensvotum an.

Sollte Kurz am Montag abgesägt werden, würde seine (erste?) Amtszeit als Bundeskanzler nach 525 Tagen enden. Damit läge er sogar unter dem Kurzzeit-Kanzler Christian Kern (SPÖ, 580 Tage), der 2016 nach dem Rücktritt von Werner Faymann (SPÖ, 2.715 Tage) ins Amt kam.

Die Amtszeiten aller Bundeskanzler der Zweiten Republik:

Unklar, wer auf welcher Seite steht

Die Liste Jetzt (vormals Pilz) hat den Misstrauensantrag angekündigt.

Fix ist bisher nur, dass Jetzt beim Votum gegen den Kanzler, ÖVP und Neos für ihn stimmen werden. SPÖ und FPÖ, deren Stimmen für ein erfolgreiches Misstrauensvotum benötigt werden, haben sich noch nicht festgelegt.

(lu)