Mit Grasser zum Golfen, Heimflug im Privatjet

Der Telekom-Prozess ging am Dienstag in die vierte Runde. Vor der Richterin saß Ex-Telekom-Chef Rudi Fischer, der sich teilweise schuldig bekennt. Gleich in der Früh ging es um einen Golfausflug nach Spanien.

Die Sprache kommt auch auf Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der derzeit in der Causa Buwog vor Gericht steht. Hier im Telekom-Verfahren ist er nicht angeklagt - was aber nicht heißt, dass über ihn nicht gesprochen wird.

Golfausflug mit Grasser

Die Richterin fragt nach einem 11.000 Euro teuren Flug im Frühjahr 2004 von Spanien nach Wien. Da sei es um ein Golfprojekt gegangen, schilderte Fischer. Die Telekom sponserte Golfveranstaltungen, so hätte sie auch einen neuen Golfplatz in Wien mitbezahlen können.

Man habe in San Sebastian mit einem Golfplatz-Architekten gesprochen, selbst Golf gespielt und geredet.

Wer war da alles mit? Die üblichen Verdächtigen, möchte man sagen. Neben Rudolf Fischer selbst flogen Walter Meischberger, Peter Hochegger, Ernst Karl Plech und Karl-Heinz Grasser nach Spanien. Plech sei der Einzgige gewesen, der nicht gespielt habe.

Mit Privatjet heim

Hingeflogen sei man mit normalen Linienflügen, erzählte Fischer, auf eigene Kosten. Beim Rückflug habe man sich dann in ein Privatflugzeug gesetzt - die Telekom Austria bezahlte das über den Umweg über Meischbergers Agentur.

Der Grund, den Fischer dafür vorbringt, ist etwas kurios: Da am Freitagnachmittag ja dieser verheerende Terror-Anschlag in Madrid geschehen sei, hätten alle so schnell wie möglich heimgewollt. Er als Telekom-Vorstand habe auch am Montag wieder in der Arbeit sein wollen, da er aus Erfahrung gewusst habe, dass die Telekommunikationsnetze nach Terroranschlägen besonders stark belastet seien.

Ungereimtheiten

Da passt jedoch so einiges nicht zusammen: Der Terroranschlag von Madrid ereignete sich bereits am Donnerstag in der Früh, nicht wie von Fischer geschildert am Freitagnachmittag.

Flug wäre eh bezahlt worden

Dass das quasi "verschleiert" über Meischbergers Agentur lief, sei eigentlich gar nicht notwendig gewesen, erzählte Fischer. Man hätte das auch direkt, quasi "offiziell," von der Telekom bezahlen lassen können. Denn der Privatflieger sei für ihn als Telekom-Chef notwendig gewesen, um rechtzeitig wieder nach Wien zu kommen.

Er habe Meischberger ja auch darum gebeten, den Privatflug zu organisieren. Und wer da alles noch mitfliegt, das ist für den Preis ja egal.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)