Mit diesen Slogans warb Strache um 800.000 Fans

Unter Social Media-Experten ist die Relevanz hoher Fan-Zahlen auf Facebook umstritten: Nicht (nur) diese, sondern vor allem die veröffentlichten Inhalte bestimmen – dem Facebook-Algorithmus entsprechend – die Reichweite im sozialen Netzwerk. Für Politiker und Prominente ist die Zahl der Unterstützer-Accounts aber nach wie vor ein Prestigefaktor, für den viel Geld in die Hand genommen wird.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache erreichte am Wochenende die Schwelle von 800.000 Facebook-Fans. Dabei verlassen sich der FPÖ-Chef und sein Team aber nicht auf organisches Wachstum – ein Blick hinter die Kulissen zeigt, mit welchen bezahlten Anzeigen im sozialen Netzwerk um Unterstützer geworben wird.

Patriotismus und Anti-EU-Rhetorik

Auf den Sujets ist Strache vor einer stilisierten Österreich-Fahne zu sehen, den Blick mal in die Ferne, mal direkt in die Kamera gerichtet. Die Slogans "Kriminelle Asylwerber abschieben: Kein Diktat aus Brüssel", "Europa der Vaterländer: Unser Europa ist patriotisch" und "Klare Positionen: Sicherheit für Europa" sollen User zum Klick auf den "Seite gefällt mir"-Button motivieren.

Kurz mit schlichterer Bildsprache

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz schaltet auf Facebook Anzeigen. Er liegt bei der Fan-Zahl knapp hinter Strache, hat aber mehr Abonnenten, die seine Inhalte in ihren Newsfeed ausgespielt bekommen.

Der VP-Chef wird in den Bildausschnitten als aktiver Politiker dargestellt – ein Sujet zeigt ihn bei einer Rede, eines im Zwiegespräch. Auf einem weiteren Bild ist der Kanzler vor den Fahnen Österreichs und der EU zu sehen. Die Bildsprache wirkt insgesamt neutraler, Slogans werden nicht plakativ in die Fotos geschrieben, sondern finden ihren Platz in der Beschreibung des Postings.

