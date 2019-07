Nach Ibiza-Debakel jetzt Papa-Glück für Gudenus

Johann Gudenus wird zum dritten Mal Vater. Das hat seine Ehefrau Tajana mit unmissverständlichen Fotos auf Instagram bekräftigt – der kugelrunde Babybauch spricht eine deutliche Sprache.

Es ist ein Grund zur Freude für den Ex-FPÖ-Politiker, der in Folge der Ibiza-Affäre aus der Partei ausschied und sich ins Privatleben zurückgezogen hatte.

Frühgeburt stand im Raum

Als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, war Tajana im fünften Monat schwanger, wie Gudenus am 11. Juli auf Facebook schrieb. "Da unverständlicherweise auch in ihrem Fall kein Wert weder auf Datenschutz noch auf Privatsphäre gelegt wurde und sie aufgrund dieser unerwarteten Umstände mit mehr Stress konfrontiert war, als sie zum damaligen Zeitpunkt bewältigen konnte, ist sie erkrankt und hatte mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen", so der Ex-Politiker.

Und: "Es stand eine Frühgeburt im Raum. Die Situation konnte, Gott sei dank, stabilisiert werden. An dieser Stelle ein Dank an meine wunderbare und starke Frau, ohne die das alles wohl unbewältigbar wäre."

Es ist das dritte Kind für Johann Gudenus. Gemeinsam mit Tajana hat er seit dem 4. April 2018 eine Tochter, aus erster Ehe stammt außerdem ein Sohn.

