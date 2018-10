Nach Kündigung droht Strache mit Sanktionen

Seit knapp 20 Jahren arbeitete die 56-jährige Fatma für ein Lokal in der Leopoldstadt in Wien. Nun setzt man ihr ein Ultimatum: Sie hätte 12 Stunden am Tag arbeiten sollen. Die Hilfsköchin lehnte laut eigener Aussage aus gesundheitlichen Gründen ab. Der Chef feuerte die 56-Jährige daraufhin.

Umfrage Wie stehen Sie zum neuen Arbeitszeit-Gesetz? Das neue Gesetz ist notwendig, um den Wirtschaftsaufschwung zu sichern.

Das neue Gesetz ist nur ein Geschenk an die Unternehmer.

Mit dem Gesetz werden Arbeiter noch mehr ausgepresst.

Mich lässt der Streit um das Gesetz kalt.

Nun meldete sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu Wort. Er spricht von einem "Missbrauchsfall" der neuen Arbeitszeitregelung. Dieser sei zu ahnden.

Drohung mit Sanktionen

Strache erklärt, dass die Hilfsköchin einen Rechtsanspruch habe. Die Kündigung wäre dadurch dann nicht rechtskräftig. Passiert dies nicht, dann werde es Sanktionen gegen Unternehmen geben, erklärte der FPÖ-Chef.

AK-Präsidentin Renate Anderl sagte bereits zuvor: "Das ist genau, was wir befürchtet haben: Seit Inkrafttreten des 12-Stunden-Tag-Gesetzes machen die Arbeitgeber Druck. Im konkreten Fall benutzte ein Arbeitgeber offenbar das 12-Stunden-Tag-Gesetz, um eine ältere Arbeitnehmerin los zu werden."

Nähres zum Fall von Fatma können Sie HIER nachlesen >>>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)