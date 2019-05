Neonazi will geheime Infos über Strache haben

Küssel, Holocaustleugner und Schlüsselfigur der Neonazi-Szene, wurde wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt. Nach einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten wurde er kürzlich aus der Haft entlassen. Nun gab der 60-Jährige ein Interview, das für Aufsehen sorgt – in der als neonazistisch eingestuften deutschen Zeitschrift ""N.S. Heute".

Heinz-Christian Strache (FPÖ), der in seiner Jugend in Kontakt mit Küssel kam, habe "zwar nie unsere Blutgruppe gehabt", aber "im stillen Kämmerlein hat er den großen Nationalsozialisten gespielt", so Küssel über Straches Tätigkeiten in den 80ern. Zitiert werden die Stellen vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW).

"Vielleicht brauchen wir das noch einmal"

Brisant ist auch, was weiter folgt. So sagt Küssel, und deutet damit eine mögliche künftige Erpressung des heutigen Vizekanzlers an: "Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden, vielleicht brauchen wir das noch einmal." Mit der Aussage sollen Informationen über Strache gemeint sein, die bisher noch nicht bekannt waren.

Küssel war 2013 als Betreiber des neonazistischen Webportals "Alpen-Donau.info" wegen Wiederbetätigung schuldig gesprochen worden. Das Wiener Straflandesgericht verurteilte ihn zunächst zu neun Jahren Haft. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte den Schuldspruch ein Jahr später, legte das Strafmaß aber auf sieben Jahren und neun Monate fest. Küssel hatte zuletzt bereits Freigang und arbeitet laut "ORF" im Vertriebsbereich einer Getränkefirma. Sein Anwalt geht davon aus, dass er dieser Tätigkeit nun auch nach der Entlassung weiter nachgehen werde.

